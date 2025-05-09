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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.17%，報9.7534元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 03:30


截至台北時間09日03:30，美元/瑞典克朗上漲0.1126點漲幅達1.17%，暫報9.7534點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.36%
  • 近 1 週：+0.03%
  • 近 3 月：-11.87%
  • 近 6 月：-9.66%
  • 今年以來：-12.83%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.78%
  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.62%
  • 美元/加幣相關性0.59，本日上漲0.64%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.78，本日上漲0.44%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.88%
  • 紐元/美元相關性-0.70，本日上漲0.66%

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加幣/美元0.7183-0.58%
英鎊/美元1.3242-0.38%
歐元/美元1.1227-0.75%
紐元/美元0.5905-0.61%

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