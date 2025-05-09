外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.17%，報9.7534元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 03:30
截至台北時間09日03:30，美元/瑞典克朗上漲0.1126點漲幅達1.17%，暫報9.7534點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.36%
- 近 1 週：+0.03%
- 近 3 月：-11.87%
- 近 6 月：-9.66%
- 今年以來：-12.83%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲0.78%
- 美元/新加坡幣相關性0.71，本日上漲0.62%
- 美元/加幣相關性0.59，本日上漲0.64%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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