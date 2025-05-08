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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.06%，報9.6634元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:30


截至台北時間08日04:30，美元/瑞典克朗上漲0.1012點漲幅達1.06%，暫報9.6634點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.16%
  • 近 1 週：-0.70%
  • 近 3 月：-12.25%
  • 近 6 月：-11.81%
  • 今年以來：-13.54%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲1.08%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.59%
  • 美元/加幣相關性0.58，本日上漲0.48%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.77，本日上漲0.64%
  • 歐元/美元相關性-0.77，本日上漲0.62%
  • 紐元/美元相關性-0.69，本日上漲1.13%

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美元/瑞典克朗9.6446+0.04%
加幣/美元0.7230+0.07%
英鎊/美元1.3296+0.02%
歐元/美元1.1314+0.02%
紐元/美元0.5942+0.02%

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