外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.06%，報9.6634元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:30
截至台北時間08日04:30，美元/瑞典克朗上漲0.1012點漲幅達1.06%，暫報9.6634點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-4.16%
- 近 1 週：-0.70%
- 近 3 月：-12.25%
- 近 6 月：-11.81%
- 今年以來：-13.54%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲1.08%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日上漲0.59%
- 美元/加幣相關性0.58，本日上漲0.48%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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