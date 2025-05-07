盤中速報 - LRC大跌8.27%，報0.1009美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:09
LRC(LRC)在過去 24 小時內跌幅超過8.27%，最新價格0.1009美元，總成交量達0.19億美元，總市值1.38億美元，目前市值排名第 110 名。
近 1 日最高價：0.1226美元，近 1 日最低價：0.0981美元，流通供給量：1,366,825,864。
LRC 是 Loopring 的原生加密貨幣代幣，架構在以太坊之上；Loopring 是一種為建構去中心化加密貨幣交易所而設計的協定。LRC 代幣於 2017 年 8 月的首次代幣發行 (ICO) 時向大眾推出，而 Loopring 協定則在 2019 年 12 月首次部署於以太坊主網上。Loopring 創辦人兼現任執行長是位於中國上海的軟體工程師兼創業家 Daniel Wang，他同時也負責管理 Loopring 協定的發展。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.38%
- 近 1 月：+34.25%
- 近 3 月：-10.43%
- 近 6 月：-10.28%
- 今年以來：-45.03%
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