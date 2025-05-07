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鉅亨速報

盤中速報 - ICX大跌10.99%，報0.1美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 00:08


ICX(ICX)在過去 24 小時內跌幅超過10.99%，最新價格0.1美元，總成交量達0.20億美元，總市值1.07億美元，目前市值排名第 123 名。

近 1 日最高價：0.138美元，近 1 日最低價：0.099美元，流通供給量：1,062,345,445。

ICON是一個專注於互通性的去中心化區塊鍊網絡。 借助ICON的“區塊鏈傳輸協議”，獨立的區塊鏈（如比特幣和乙太坊）可以相互連接和進行交易。ICON網絡由稱為“ loopchain”的專有區塊鏈引擎提供動力，並具有每秒處理數百筆交易的能力。 從長遠來看，ICON Network旨在成為連接基於BTP技術的多個區塊鏈的“鏈間”。Loopchain是首爾市政府的標準區塊鏈平臺。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.47%
  • 近 1 月：+60.77%
  • 近 3 月：-0.57%
  • 近 6 月：-8.70%
  • 今年以來：-34.88%

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