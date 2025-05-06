盤中速報 - STPT大跌8.5%，報0.07263美元

STPT(Standard Tokenization Protocol)，是一種開源標準，在遵守必要法規的同時生成、發行、發送和接收通證資產的所有權。STPT是STP的通證，STP標準通證協議旨在建立一套可用於一鍵發行合規合法數字資產的開源標準，實現任何資產的合規通證化和在各平臺的資產轉移。專案協議的多種鏈上驗證器可以對不同地區使用者基於STP網路發行的資產進行特定的合規性審查。