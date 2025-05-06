盤中速報 - LRC大漲16.19%，報0.1091美元

LRC 是 Loopring 的原生加密貨幣代幣，架構在以太坊之上；Loopring 是一種為建構去中心化加密貨幣交易所而設計的協定。LRC 代幣於 2017 年 8 月的首次代幣發行 (ICO) 時向大眾推出，而 Loopring 協定則在 2019 年 12 月首次部署於以太坊主網上。Loopring 創辦人兼現任執行長是位於中國上海的軟體工程師兼創業家 Daniel Wang，他同時也負責管理 Loopring 協定的發展。