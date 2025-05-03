鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.48億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-03 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；RUNE(RUNE)24小時漲幅7.77%。

24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅15.5%；HIVE(HIVE)24小時跌幅8.75%；Lista(LISTA)24小時跌幅7.06%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅92.7%；Wing Token(WING)近一週漲幅77.3%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅22.3%。