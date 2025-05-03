鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.48億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,232.97美元，24小時漲跌幅-0.57%；以太幣(ETH)現報價格1,823.92美元，24小時漲跌幅-0.16%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.48億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.21億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；RUNE(RUNE)24小時漲幅7.77%。
24小時跌幅：球迷幣(PSG)24小時跌幅15.5%；HIVE(HIVE)24小時跌幅8.75%；Lista(LISTA)24小時跌幅7.06%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅92.7%；Wing Token(WING)近一週漲幅77.3%；LeverFi(LEVER)近一週漲幅22.3%。
近一週跌幅：Biswap(BSW)近一週跌幅34.6%；FIS(FIS)近一週跌幅23.5%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅22.4%。
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