盤中速報 - Biswap大漲12.53%，報0.0557美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:05
Biswap(BSW)在過去 24 小時內漲幅超過12.53%，最新價格0.0557美元，總成交量達0.42億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 193 名。
近 1 日最高價：0.061美元，近 1 日最低價：0.0477美元，流通供給量：544,496,508。
Biswap 位於幣安智能鏈區塊鏈上，是一個去中心化的交易平台，旨在交易所基於 BEP-20 的代幣。 Biswap 為用戶提供一流的速度並承諾網路交易成本。 該平台還可以免費交易所代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+49.60%
- 近 1 月：+76.64%
- 近 3 月：+9.46%
- 近 6 月：+3.09%
- 今年以來：-32.50%
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