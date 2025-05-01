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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.8億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達27.4%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,180美元，24小時漲跌幅+0.50%；以太幣(ETH)現報價格1,816.07美元，24小時漲跌幅+1.08%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.8億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.56億美元。

24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅27.4%；Wing Token(WING)24小時漲幅12.4%；Prometeus(PROM)24小時漲幅4.22%。

24小時跌幅：Stella(ALPHA)24小時跌幅28.9%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅9.18%；Flamingo(FLM)24小時跌幅21%。


近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅12.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.4%；DATA(DATA)近一週漲幅10.1%。

近一週跌幅：Flamingo(FLM)近一週跌幅107%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅57.5%；Biswap(BSW)近一週跌幅49.6%。

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