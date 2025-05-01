鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.8億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達27.4%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 17:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅27.4%；Wing Token(WING)24小時漲幅12.4%；Prometeus(PROM)24小時漲幅4.22%。

24小時跌幅：Stella(ALPHA)24小時跌幅28.9%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅9.18%；Flamingo(FLM)24小時跌幅21%。

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近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅12.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.4%；DATA(DATA)近一週漲幅10.1%。