鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.74億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達14.8%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:15

‌



24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅14.8%；Wing Token(WING)24小時漲幅6.14%；CKB(CKB)24小時漲幅4.09%。

24小時跌幅：Biswap(BSW)24小時跌幅73.1%；Flamingo(FLM)24小時跌幅61.8%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅57.1%。

‌



近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅12.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.4%；DATA(DATA)近一週漲幅10.1%。