鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.74億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達14.8%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,717.99美元，24小時漲跌幅+0.16%；以太幣(ETH)現報價格1,810.84美元，24小時漲跌幅+0.79%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.44億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅14.8%；Wing Token(WING)24小時漲幅6.14%；CKB(CKB)24小時漲幅4.09%。
24小時跌幅：Biswap(BSW)24小時跌幅73.1%；Flamingo(FLM)24小時跌幅61.8%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅57.1%。
近一週漲幅：Stratis(STRAX)近一週漲幅12.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.4%；DATA(DATA)近一週漲幅10.1%。
近一週跌幅：Flamingo(FLM)近一週跌幅107%；VOXEL(VOXEL)近一週跌幅57.5%；Biswap(BSW)近一週跌幅49.6%。
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