search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 同亨(5490)大漲7.69%，報25.9元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:31


同亨(5490-TW)29日12:31股價上漲1.85元，報25.9元，漲幅7.69%，成交832張。

同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

近5日股價上漲13.18%，櫃買市場加權指數上漲6.4%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-121 張
  • 外資買賣超：-121 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+483 張
  • 融券增減：+49 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20232.63+0.99%
同亨25.6+6.44%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
同亨

75%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
同亨

75%

勝率

#均線指標上攻

偏強
同亨

75%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
同亨

75%

勝率

#營收獲利增加

偏強
同亨

75%

勝率

延伸閱讀


Empty