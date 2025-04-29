盤中速報 - 同亨(5490)大漲7.69%，報25.9元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:31
同亨(5490-TW)29日12:31股價上漲1.85元，報25.9元，漲幅7.69%，成交832張。
同亨(5490-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
近5日股價上漲13.18%，櫃買市場加權指數上漲6.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-121 張
- 外資買賣超：-121 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+483 張
- 融券增減：+49 張
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