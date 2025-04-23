大戶這樣繳稅好「庫」！合庫繳綜所稅享最高0.36%回饋、上限10萬元 還可6期0利率
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-23 19:24
5 月綜所稅申報即將展開，合庫秉持服務理念，推出多項信用卡繳稅優惠，協助客戶靈活理財、減輕財務壓力，活動提供現金回饋或分期 0 利率優惠二選一，並享刷卡免手續費與延後付款等貼心服務。
合庫今年特別加碼回饋：持合庫頂級卡一次付清繳納綜所稅，並以同一卡號新增一筆一般消費，且完成合庫官網或 APP 限額登錄，即可享 0.36% 現金回饋，回饋上限高達 10 萬元。
小資族也不用擔心，使用合庫一般卡一次付清綜所稅，並以同一卡號新增一筆一般消費，且完成合庫官網或 APP 限額登錄，可享 0.18% 現金回饋，最高回饋 3 萬元。
此外，綜所稅繳納金額達 3,000 元以上，可依資金規劃透過 APP 申請分期付款，並享有以下優惠利率：3、6 期 0 利率，9 期 1.68% 利率，12 期 3.68% 利率。
無論選擇一次付清或分期付款，只要於繳稅時使用台灣 Pay 信用卡掃碼支付且金額達新臺幣 3,000 元 (含) 以上，即可額外獲得超商禮券 100 元，還可參加抽獎，有機會獲得市值約 10 萬元，首爾五星樂天飯店尊宏豪華雙人房三天兩夜加大韓航空商務艙來回機票 (兩人同行)。
針對繳稅大戶，若使用「世界卡」、「漢來美食世界卡」、「國防醫學院認同卡」繳納綜所稅達 1,000 萬元 (含) 以上，除享原有優惠外，還可額外獲得 SOGO 禮券 5,000 元，尊榮回饋再升級。
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