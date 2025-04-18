25萬人追「粉紅超跑」創新高！土銀媽祖卡助攻 祭2%現金回饋無上限等3大優惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-18 15:54

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「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖進香之旅預計 5 月 1 日深夜起駕，為響應進香活動，土地銀行「媽祖認同卡」自 4 月 11 日至 114 年 5 月 22 日再推出三大優惠，包括 2% 現金回饋無上限、刷卡滿額登錄送吊飾，以及官方社群平臺互動再抽媽祖結緣品。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖廟每年皆舉辦北港徒步進香祈福活動，因路程遙遠及信徒眾多，又被稱為「臺版朝聖之路」，今年報名人數更突破 25 萬人。由於白沙屯拱天宮媽祖鑾轎以粉紅布幕遮蔽風雨，加上進香速度飛快，甚至有單日徒步 67 公里紀錄，因而被比喻為「粉紅超跑」。

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土地銀行自 107 年起攜手廟方聯合發行「土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡（媽祖認同卡）」，以行動支持臺灣本土文化傳承，不僅每張卡都經過白沙屯拱天宮香爐過爐儀式，每筆消費亦提撥 0.25％回饋金給白沙屯拱天宮廟方，讓卡友消費之餘也能做公益，一卡在手享「保平安、做公益、享回饋」多種用途。

為慶祝今年進香之旅，自 114 年 4 月 11 日至 114 年 5 月 22 日止，土地銀行「媽祖認同卡」加碼推出三大優惠：

首先，持土地銀行媽祖認同卡在國內消費，除原有晶緻卡 1% 現金回饋外，再享 1% 加碼回饋，合計共 2% 現金回饋，且回饋金額無上限。

其次，卡友刷媽祖認同卡累積消費達新臺幣 2,500 元，正附卡合併計算，並由正卡持卡人至土地銀行「個金單一服務平臺」登錄，即可獲得經過爐儀式的「白沙屯媽祖平安吊飾」乙件（限量 2,000 件） 。

第三，只要於土地銀行官方社群平臺參加粉絲互動活動者即有機會抽中媽祖結緣品，一同分享進香活動的福氣與庇佑。

此外，土地銀行與 JCB 國際發卡組織合作，只要持土銀 JCB 卡（包含媽祖認同卡）刷卡滿額就有機會享受五星饗宴、美麗華大直影城、訂房平臺折扣，以及機場接送與 JCB 機場貴賓室等優質服務。