外食及購物族看過來！一銀攜手Uber Eats 全聯 消費抽5萬刷卡金及Rimowa登機箱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-15 14:38

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迎接春季消費熱潮，第一銀行攜手 Uber Eats 及全聯福利中心，鎖定外送消費與日常採購需求兩大族群，線上線下推出刷卡回饋、數位帳戶優利、線上信貸與網路投保等好康優惠，單筆刷卡滿 2000 元有機會再抽 5 萬元刷卡金，以及價值 4.8 萬元的 RIMOWA 行李箱等大獎。

「Uber Eats 點食成金 樂抽 5 萬元」活動至 6 月 30 日止，卡友當月消費滿 5000 元，持第一銀行信用卡於 Uber Eats 外送平台消費，享筆筆 5％刷卡金回饋，最高回饋 200 元，每月限量 1000 名；單筆刷卡滿 2000 元還可再抽 5 萬元刷卡金，消費次數越多，中獎機會越大。另外，第一銀行同步推出信用貸款優惠專案，利率最低 2.3％起，活動期間內透過專屬連結線上申請並留下完整資料，還可參加家樂福 300 元即享券抽獎機會，撥貸成功再抽 5 萬元現金。

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為鼓勵客戶善用數位支付工具，第一銀行也與全臺最多營業據點的本土超市全聯福利中心合作，即日起至 6 月 19 日推出「箱信我！來全聯消費抽 RIMOWA」活動，限定期間逢週六、週日，持第一銀行信用卡或以綁定第一銀行信用卡之 PX Pay、全支付在全聯實體門市消費，單筆滿 1200 元即可獲得 360 點福利點回饋，限量 7000 名，額滿為止。

此外，信用卡新戶於全聯實體門市任刷一筆、首次開立 iLEO 數位帳戶並完成指定任務、或於第一銀行網路投保平台投保任一險種並成功核保者，有機會抽中價值 4.8 萬元的 RIMOWA 行李箱或新光三越 100 元電子禮券，前 3000 名首次開立 iLEO 數位帳戶並完成指定任務者也可以獲得 150 元全聯電子禮物卡。