壓力山大！上班族7成5對高物價「有感」2成需要金援 5成6想兼職賺外快  

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-02 11:38

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一年一度的清明兒童連假到來，內政部統計，台灣新生兒已經連續 9 年負成長，上班族生育下一代是壓力拉滿還是幸福滿滿？根據 1111 人力銀行調查顯示，74.7% 上班族對生活成本大幅上揚很「有感」，收支剛好平衡僅占 53.4%、需要向外借貸或依靠家人支援比例為 18.5%。由於物價高漲，有超過半數 (55.6%) 的人正考慮從事額外兼職。

上班族主要的壓力來源為：生活開銷 72.4%(房租 / 房貸 / 水電等)、物價上漲 62.2%(食材 / 日用品)、退休規劃存款不足 35.3%、子女教育支出 (27.9%) 以及健保醫療費用增加 (25.1%)。

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進一步問及每個月收入能否應付生活開銷？結果顯示收支剛好平衡的占 53.4%、收入充足還能存錢或投資占 28.1%，而需要向外借貸或依靠家人支援比例為 18.5%。

調查顯示，有 50.2% 上班族感覺近一年來生活成本小幅上升但尚可應付，24.5% 認為近一年來生活成本大幅上升已影響生活品質，合計 74.7%，另外 20.3% 直言沒有太大變化，另外 5% 反而開銷減少。



在物價高漲時代，有超過半數 (55.6%) 的人正考慮從事額外兼職，21% 目前同時擁有正職及兼職工作，另有 23.4% 表示沒有兼職打算。

而進一步問及工作與生活能否感到平衡時，43.7% 有時會感到失衡、20.4% 坦言工作影響生活品質、僅 29.5% 能夠合理安排時間，還有 6.4% 生活壓力已影響到工作表現。