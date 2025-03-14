〈陸股盤後〉政策利多激勵 金融消費族群領漲 滬指飆破3400點創今年新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-14 16:10

‌



中國 A 股三大指數周五 (14 日) 同步收高，上證指數(SSEC) 漲破 3400 點，創今年新高，主要受惠於官方稱將擇機降準降息以及各種政策利多消息。

滬指周五收高 1.81% 至 3419.56 點，深證成指 (SZI) 收紅 2.26% 至 10978.3 點，創業板指亦漲 2.8% 至 2226.72 點，滬深兩市全天成交額人民幣 1.79 兆 18 元，較前一交易日放量 1851 億元。

‌



大盤方面，大金融族群活躍，新華保險、信達證券、天茂集團、南華期貨、新力金融等漲停，消費類股亦走強，嬰童概念領漲，西部牧業、孩子王漲停、水井坊、漢商集團等多股漲停。此外，白酒、深海科技、遊戲、船舶製造、旅遊酒店、汽車服務、輔助生殖、海工裝備、人形機器人概念等族群漲幅居前。

國防軍工、廣播電視、鋼鐵、通訊工程等類股則逆勢走跌，杭鋼股份跌停，撫順特鋼、沙鋼股份跟寶鋼股份等跌超 1%。

煤炭股低迷，永泰能源（600157）、晉控煤業（601001）、寶泰隆（601011）、電投能源（002128）等逆市下跌。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 4494 檔股票上漲，786 檔下跌，平盤 112 檔，139 檔股票漲幅在 9% 以上，11 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國務院新聞辦公室將於下周一 (17 日) 下午 3 時舉行記者會請國家發改委副主任李春臨和財政部、人力資源社會保障部、商務部、中國央行、市場監管總局相關負責人介紹提振消費有關情況並回答記者問題。

此外，呼和浩特市衛健委周四 (13 日) 發布《關於促進人口集聚推動人口高品質發展的實施意見》，落實育兒補貼計畫實施細則及服務流程，規定生育一孩一次性發放育兒補貼 1 萬人民幣，生二孩發放育兒補貼 5 萬人民幣。受此消息刺激，嬰童概念股也全線大漲，創今年新高。

東興證券表示，隨著兩會行情逐步結束，市場關注點有望重回基本面，兩會報告指明今年發展方向，各種題材性熱點也進一步升溫，特別是 AI 和機器人等題材不斷發酵，市場結構性行情愈演愈烈，市場總體成交仍維持較活躍態勢，但隨著兩大核心領域不斷走高，整體波動性也逐步上升，市場對於低位股補漲的預期也愈發強烈，隨著 3 月下旬上市公司開始揭露年報和季報，市場更加關注基本面和業績，一些題材性個股隨業績上會有回檔和漲勢，整體指數表現將會更良性。

東莞證券指出，從國內消息來看，兩會傳達的積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，為市場注入積極的政策信號，並有望為後市持續攀升積累動能。近期一系列密集措施可望推動經濟環境的持續改善，進一步促進行情走強。展望後市，隨著兩會結束，短期情緒上迎來一定程度的降溫，市場震盪幅度加劇，後續市場預計在短暫休息後，可望逐步穩定回升。類股選擇上，建議重點在於有色金屬、金融、機器人和 TMT 等板塊。

渤海證券也說，外部風險擾動、業績預期的變動、年內經濟政策落地節奏以及科技領域有無新的突破，將是行情發展的關鍵。若增量變化不足，行情或陷入震盪，以夯實前期的結構性上漲。站在更長期視角看，考慮到科技領域突圍帶來的發展瓶頸解鎖，市場的短期調整或帶來中長期的再配置機會，市場也將由以概念為牽引的題材驅動向業績預期驅動的行情發展。