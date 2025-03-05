大陸總理宣讀政府工作報告 涉台部分來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 10:40
大陸十四屆全國人大三次會議周三（5 日）上午 9 時在北京人民大會堂揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，強調要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。
據《財聯社》報導，大陸十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。
李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他在涉台部分表示：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持『一個中國』原則和 『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。」
李強說，要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。
他在港澳部分表示：「我們要全面準確、堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實『愛國者治港』、『愛國者治澳』原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」
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