大陸總理宣讀政府工作報告 涉台部分來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 10:40

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大陸十四屆全國人大三次會議周三（5 日）上午 9 時在北京人民大會堂揭幕，國務院總理李強宣讀政府工作報告，強調要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。

據《財聯社》報導，大陸十四屆全國人大三次會議在人民大會堂周三上午 9 時登場，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人步入會場，出席開幕會。

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李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議提出政府工作報告。他在涉台部分表示：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持『一個中國』原則和 『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。」

李強說，要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。