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鉅亨速報

盤中速報 - 益航(2601)大漲7.06%，報8.34元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 11:30


益航(2601-TW)27日11:30股價上漲0.55元，報8.34元，漲幅7.06%，成交11,343張。

益航(2601-TW)所屬產業為貿易百貨業，主要業務為百貨零售業。經營國內外航運及有關之附屬業務、船舶及其零件批發業。設備及小客車租賃業、經營國內外投資業務住宅及大樓開發租售業務。

近5日股價上漲1.96%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-87 張
  • 外資買賣超：-123 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+36 張
  • 融資增減：-677 張
  • 融券增減：0 張

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