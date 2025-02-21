盤中速報 - Sui大漲8.24%，報3.46美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.24%，最新價格3.46美元，總成交量達1.82億美元，總市值106.55億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：3.46美元，近 1 日最低價：3.14美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.04%
- 近 1 月：-27.04%
- 近 3 月：-8.54%
- 近 6 月：+270.27%
- 今年以來：-24.76%
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