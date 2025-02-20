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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、新光金 (2888-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群創 (3481-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、新光金 (2888-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、群創 (3481-TW)、緯創 (3231-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、緯創 (3231-TW)、群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)


5. 外資當日 (19) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
 

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中鋼232.91%
新光金12.25-0.41%
群創15.051.01%
凱基金17.95-0.28%
緯創1170.86%
聯電43.251.65%
復華台灣科技優息18.770.11%
復華富時不動產10.140.00%

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