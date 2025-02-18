盤後速報 - 富邦歐洲銀行債(00846B)次交易(19)日除息0.45元，參考價36.57元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05
富邦歐洲銀行債(00846B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。
首日參考價為36.57元，相較今日收盤價37.02元，息值合計為0.45元，股息殖利率1.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/19
|37.02
|0.451
|1.22%
|0.0
|2024/11/18
|36.71
|0.449
|1.22%
|0.0
|2024/08/16
|37.13
|0.463
|1.25%
|0.0
|2024/05/17
|36.08
|0.411
|1.14%
|0.0
|2024/02/27
|34.99
|0.395
|1.13%
|0.0
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