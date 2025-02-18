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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦歐洲銀行債(00846B)次交易(19)日除息0.45元，參考價36.57元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05


富邦歐洲銀行債(00846B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.45元。

首日參考價為36.57元，相較今日收盤價37.02元，息值合計為0.45元，股息殖利率1.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/19 37.02 0.451 1.22% 0.0
2024/11/18 36.71 0.449 1.22% 0.0
2024/08/16 37.13 0.463 1.25% 0.0
2024/05/17 36.08 0.411 1.14% 0.0
2024/02/27 34.99 0.395 1.13% 0.0

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