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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦新興投等債(00845B)次交易(19)日除息0.32元，參考價33.66元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05


富邦新興投等債(00845B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

首日參考價為33.66元，相較今日收盤價33.98元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/19 33.98 0.317 0.93% 0.0
2024/11/18 34.07 0.371 1.09% 0.0
2024/08/16 34.47 0.385 1.12% 0.0
2024/05/17 33.2 0.382 1.15% 0.0
2024/02/27 32.79 0.36 1.1% 0.0

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