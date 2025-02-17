微信AI搜索接入DeepSeek 超級流量入口開始擁抱開源模型

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-17 11:00

‌



中國最大通訊軟體微信已接入 DeepSeek-R1 模型，部分用戶在微信搜索框選擇「AI 搜索」，可使用 DeepSeek-R1 的深度思考功能，該功能仍未覆蓋所有微信用戶。

‌



入口在微信首頁上方的搜索框，用戶點開會出現「AI 搜索」功能，只有部分用戶可以看到。用戶點擊後可選擇「深度思考」，即 DeepSeek R1 模型。

這次 AI 搜索接入 DeepSeek-R1，不涉及與 DeepSeek 的合作，與此前騰訊雲上線 DeepSeek 模型類似。騰訊旗下多個產品正在探索接入 DeepSeek。

在騰訊系產品中，騰訊雲 AI 代碼助手、騰訊元寶 App 也接入了 DeepSeek-R1。在元寶 App，用戶既能選擇「適合大部分任務」的騰訊混元大模型，也能選擇「適合深度思考推理」的 DeepSeek-R1。

接入微信意味著超級流量入口，搜一搜則是微信生態內主要功能之一。2024 年騰訊控股第三季財報顯示，微信和 Wechat 合併月活躍賬戶數 13.82 億，較一年前增長 3%。騰訊營銷服務業務收入人民幣 299.93 億元，成長 17%。

除了騰訊積極接入 DeepSeek 旗下大模型，近日用戶發現，百度 (BIDU-US) 旗下文小言 App（原文心一言）也接入了 DeepSeek-R1 模型。