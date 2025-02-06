盤中速報 - Sui大跌8.5%，報3.25美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 23:35
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.5%，最新價格3.25美元，總成交量達3.11億美元，總市值94.87億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.56美元，近 1 日最低價：3.23美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.44%
- 近 1 月：-34.01%
- 近 3 月：+45.77%
- 近 6 月：+458.68%
- 今年以來：-21.61%
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