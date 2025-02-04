阿里巴巴、百度官宣！DeepSeek正式上架

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:30

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中國百度智能雲周一（3 日）晚間宣布，DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 模型正式在千帆平台上架，百度智能雲推出超低價格方案，用戶還可享受限時免費服務，登入雲千帆 ModelBuilder 即可快速體驗。

百度智能雲稱，此次接入的模型已全面融合千帆推理鏈路，集成百度獨家內容安全算子，實現模型安全增強與企業級高可用保障，幫助用戶安全、穩定地建立智能應用。



該模型限時免費 2 周，截止時間為 2 月 18 日 24:00。限免配額是 1000RPM&10000TPM，調用 Tokens 無上限。



用戶登入百度智能雲網站，只需要點擊在線體驗，進行實名認證，在「模型廣場」就可以調用 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 模型。

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該模型由杭州深度求索人工智能基礎技術研究公司自研，在數學、代碼、自然語言推理等任務上性能表現優異。

阿里雲周一也宣布，阿里雲 PAI Model Gallery 支持雲上一鍵部署 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。在該平台上，用戶可以零代碼實現從訓練到部署再到推理的過程，簡化模型開發流程，為開發者和企業用戶帶來更快、更高效、更便捷的人工智慧（AI）開發和應用體驗。