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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、宏達電 (2498-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)


5. 外資當日 (03) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)
 

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新光金12.350.41%
宏達電50.1-6.00%
玉山金28.41.43%
復華富時不動產9.70.21%
元大航太防衛科技15.251.67%
復華台灣科技優息18.140.22%
元大美債20正27.48-1.71%
元大滬深300正215.232.08%

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