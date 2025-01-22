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鉅亨速報

盤中速報 - Aptos大漲8.14%，報8.9美元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 12:35


Aptos(APT)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格8.9美元，總成交量達0.58億美元，總市值47.73億美元，目前市值排名第 20 名。

近 1 日最高價：8.97美元，近 1 日最低價：8.12美元，流通供給量：535,645,051。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.98%
  • 近 1 月：-4.66%
  • 近 3 月：-15.38%
  • 近 6 月：+21.88%
  • 今年以來：-2.44%

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