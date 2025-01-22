鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過42.05億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Jupiter(JUP)24小時漲幅4.66%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅49.2%；UTK(UTK)24小時跌幅25.4%；Liquity(LQTY)24小時跌幅17.4%。

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近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅31.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅29.2%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅27.6%。