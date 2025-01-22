鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過42.05億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格105,849.33美元，24小時漲跌幅+3.47%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達42.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達21.95億美元；SOL(SOL)24小時成交量達17.43億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Jupiter(JUP)24小時漲幅4.66%。
24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅49.2%；UTK(UTK)24小時跌幅25.4%；Liquity(LQTY)24小時跌幅17.4%。
近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅31.1%；BOOK OF MEME(BOME)近一週漲幅29.2%；Phala.Network(PHA)近一週漲幅27.6%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅31.8%；LINK(LINK)近一週跌幅23%；SOL(SOL)近一週跌幅21.1%。
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