盤中速報 - Bonk大漲9.06%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 08:05
Bonk(BONK)在過去 24 小時內漲幅超過9.06%，最新價格0美元，總成交量達2.17億美元，總市值24.46億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：75,544,775,336,887。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.67%
- 近 1 月：-1.10%
- 近 3 月：+26.93%
- 近 6 月：-8.59%
- 今年以來：-0.07%
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