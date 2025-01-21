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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、聯電 (2303-TW)、宏達電 (2498-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、宏達電 (2498-TW)、南亞科 (2408-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、台積電 (2330-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、宏達電 (2498-TW)、台積電 (2330-TW)


5. 外資當日 (20) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、聯電 (2303-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、鴻海 (2317-TW)
 

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新光金12.10.00%
玉山金27.70.54%
聯電42.80.12%
宏達電56.71.98%
南亞科30.3-1.62%
台積電1115-0.45%
鴻海1780.00%
復華富時不動產9.530.00%
中信中國50正28.610.47%

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#指標剛突破

中弱短強
聯電

54.55%

勝率

#低檔佈局訊號

中弱短強
聯電

54.55%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
玉山金

61.54%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
新光金

69.7%

勝率

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