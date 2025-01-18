盤中速報 - AMP大漲25.39%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 06:35
AMP(AMP)在過去 24 小時內漲幅超過25.39%，最新價格0.01美元，總成交量達0.65億美元，總市值7.95億美元，目前市值排名第 69 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：80,722,602,040。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.42%
- 近 1 月：-13.61%
- 近 3 月：+110.41%
- 近 6 月：+73.81%
- 今年以來：+5.19%
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