盤中速報 - Dogwifhat大漲8.5%，報1.65美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 23:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過8.5%，最新價格1.65美元，總成交量達0.71億美元，總市值16.49億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：1.66美元，近 1 日最低價：1.49美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-9.54%
- 近 1 月：-45.85%
- 近 3 月：-41.59%
- 近 6 月：-28.38%
- 今年以來：-16.79%
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