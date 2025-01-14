鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過38.91億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,941.16美元，24小時漲跌幅+0.68%；以太幣(ETH)現報價格3,146.41美元，24小時漲跌幅-3.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達38.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達25.34億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.94億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；DEXE(DEXE)24小時漲幅14.5%。
24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅22.2%；Liquity(LQTY)24小時跌幅11.3%；Firo(FIRO)24小時跌幅6.31%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅26.6%；Sleepless AI(AI)近一週漲幅24.6%；Ethena(ENA)近一週漲幅22.7%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅37.5%；Ark(ARK)近一週跌幅14.3%；瑞波幣(XRP)近一週跌幅11.1%。
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