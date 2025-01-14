鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過38.91億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；DEXE(DEXE)24小時漲幅14.5%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅22.2%；Liquity(LQTY)24小時跌幅11.3%；Firo(FIRO)24小時跌幅6.31%。

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