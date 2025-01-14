盤中速報 - Arbitrum大跌8.21%，報0.68美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 00:35
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.21%，最新價格0.68美元，總成交量達0.64億美元，總市值27.89億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.75美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-20.44%
- 近 1 月：-29.28%
- 近 3 月：+38.09%
- 近 6 月：+4.41%
- 今年以來：-2.00%
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