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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.49%，報34.78元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 12:00


截至台北時間13日12:00，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.49%，暫報34.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.15%
  • 近 1 週：+0.49%
  • 近 3 月：+4.44%
  • 近 6 月：-4.21%
  • 今年以來：+0.93%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.14%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.06%
  • 美元/挪威克朗相關性0.66，本日上漲0.21%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.29%
  • 紐元/美元相關性-0.61，本日上漲0.07%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日上漲0.05%

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紐元/美元0.5549-0.13%
澳元/美元0.614-0.08%

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