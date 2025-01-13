外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.49%，報34.78元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 12:00
截至台北時間13日12:00，美元/泰銖上漲0.17點漲幅達0.49%，暫報34.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.15%
- 近 1 週：+0.49%
- 近 3 月：+4.44%
- 近 6 月：-4.21%
- 今年以來：+0.93%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.80，本日上漲0.14%
- 美元/離岸人民幣相關性0.74，本日上漲0.06%
- 美元/挪威克朗相關性0.66，本日上漲0.21%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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