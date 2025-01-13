LA野火燒不盡！氣象預報預告15日前風勢更強 好萊塢恐不保 竟又出現縱火犯

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-13 08:56

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美國消防隊員周 (12) 日緊急撲滅洛杉磯多處火災，但氣象預報員示警，本周稍晚時風力將更猛烈，且由於風向改變，很難預測野火將如何蔓延。目前，野火

已造成至少 16 人死亡，另有 16 人失蹤。

《紐約時報》報導，消防員在撲滅兩起最大火災上取得進展，這兩起大火迄今造成至少 16 人死亡，並摧毀從內陸山區到太平洋海岸的整個街區。洛杉磯郡警方也說，兩起最大火災地區至少有 16 人失蹤。

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加州消防局指出，南加州在周三 (15 日) 以前將面臨嚴重的致災天氣，從文圖拉到聖地牙哥的南加州大部分地區將出現危及生命的大風和危險的低濕度，從而造成火勢迅速蔓延的巨大風險。

自野火爆發以來，火勢便一路狂飆且迅速吞噬大片土地，面積突破 17000 英畝，遠超過芝加哥大火的規模。這場災難性大火呈現多個著火點，以驚人速度向比佛利山莊蔓延，並持續威脅好萊塢這座全球娛樂之都。

好萊塢正面臨被大火吞噬的危險。一旦火勢蔓延至此，那些具有歷史意義的地標建築、珍貴的影視資料以及眾多的影視製作公司都將遭受毀滅性的打擊，全球娛樂產業也將遭受重創。

雖然野火起因尚不清楚，但加州大學聖地牙哥分校表示，監視器畫面顯示早在上周二 (7 日) 上午 10 點 24 分就捕捉到 Palisades 大火冒出的第一股煙塵。

除當前被認定的自然起火外，竟然還存在人為縱火情況。