盤中速報 - TROY大漲11.41%，報0.004676美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-04 03:35
TROY(TROY)在過去 24 小時內漲幅超過11.41%，最新價格0.004676美元，總成交量達2.17億美元，總市值0.40億美元，目前市值排名第 210 名。
近 1 日最高價：0.004945美元，近 1 日最低價：0.003492美元，流通供給量：8,625,000,000。
交易 TROY 的最大交易所目前為 Binance, VCC Exchange, BHEX (BlueHelix Exchange), Gate.io, 與 Xtheta Global。Troy Trade是專門從事加密交易和資產管理的全球主要經紀商。 它為機構客戶和專業交易者提供加密經紀服務，其產品包括現貨和保證金交易，衍生產品，數據，託管，借貸以及一個賬戶中的股份。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.24%
- 近 1 月：-5.41%
- 近 3 月：+228.29%
- 近 6 月：+148.24%
- 今年以來：-40.28%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 萊特幣大漲8.34%，報113.9美元
- 盤中速報 - FLOKI大漲9.43%，報0美元
- 盤中速報 - Sui大漲8.92%，報4.7美元
- 盤中速報 - Dogwifhat大漲8.4%，報2.18美元
上一篇
下一篇