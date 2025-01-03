周線11月來最佳！美元指數續徘徊109之上 歐元觸兩年低 專家：歐美匯率將跌至平價

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-03 15:00

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雖然美股在今年首個交易日收黑，但美國長期維持高利率的主題仍使美元主導地位得以維持，且有望創下去年 11 月以來單周最佳表現，歐元兌美元 (USDEUR) 則走貶至 2 年低點。

美元以強漲展開新的一年，美元指數 (DXY) 周四 (2 日延續去年的強勁漲勢，突破兩年多高點 109.54，今(3) 日則回跌逾 0.2%，但仍維持在 109 之上，但歐元兌美元今日仍下跌 0.9% 至 1.02 附近，一度重貶至 1.0225，為 2022 年 11 月 21 日以來最低水位，朝周線 1.6% 跌幅邁進。

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除了對美國聯準會 (Fed) 今年降息路徑擔憂外，市場也正在關注美國準總統川普的政策將如何影響通膨、成長和關稅。

盛寶銀行首席投資策略師 Charu Chanana 說：「鑑於美國例外論將繼續存在跟美債殖利率走高，美元走強的動能將在 2025 年初持續下去，加上川普即將上任帶來的政策不確定性，美元的安全性也顯得很有吸引力。」

歐元兌美元去年走貶逾 6%，目前也貶值至 2022 年 11 月以來新低。交易員預期歐洲央行 (ECB) 今年將大幅降息，至少降息四次，每次降幅 1 碼(25 個基點)，但 Fed 是否會降息仍還不確定。

Capital.com 金融市場分析師 Kyle Rodda 說：「就歐元區而言，提高貿易關稅恐對歐元區或區內經濟體產生直接影響，但或許更重要的是，對中國提高關稅，也將成為歐元區經濟的弱點。」

有分析師甚至預估，歐元兌美元將在今年貶至 1 比 1 平價，最近一次出現這一匯價是在 2022 年俄羅斯與烏克蘭爆發衝突時。

不過，英鎊兌美元 (USDGBP) 表現則比其他十國集團 (G10) 貨幣好，去年在美元強漲情況下僅走貶 1.7%，但本周下跌 1.6%。