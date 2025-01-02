鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.01億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,239.66美元，24小時漲跌幅+3.12%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.01億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達11.41億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.27億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；HIVE(HIVE)24小時漲幅3.59%。
24小時跌幅：TROY(TROY)24小時跌幅32%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅27.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅27.2%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅19.4%；大零幣(ZEC)近一週漲幅15.9%；Liquity(LQTY)近一週漲幅14.7%。
近一週跌幅：ATA(ATA)近一週跌幅92.2%；Phala.Network(PHA)近一週跌幅47.5%；Biswap(BSW)近一週跌幅28.4%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 瑞波幣大漲11.38%，報2.3749美元
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.69億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
- 盤中速報 - 瑞波幣大漲12.46%，報2.3447美元
- 盤中速報 - 瑞波幣大漲8.59%，報2.2525美元
上一篇
下一篇