鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.01億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；HIVE(HIVE)24小時漲幅3.59%。

24小時跌幅：TROY(TROY)24小時跌幅32%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅27.4%；DEXE(DEXE)24小時跌幅27.2%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅19.4%；大零幣(ZEC)近一週漲幅15.9%；Liquity(LQTY)近一週漲幅14.7%。