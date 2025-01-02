外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW)、中信金 (2891-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
遠東新 (1402-TW)、凱基金 (2883-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)、中信金 (2891-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
凱基金 (2883-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、和碩 (4938-TW)
5. 外資當日 (31) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、寶成 (9904-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、仁寶 (2324-TW)
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