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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-01-02 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW)、中信金 (2891-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
遠東新 (1402-TW)、凱基金 (2883-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
凱基金 (2883-TW)、泰金寶-DR (9105-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
凱基金 (2883-TW)、寶成 (9904-TW)、仁寶 (2324-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、和碩 (4938-TW)


5. 外資當日 (31) 買超的股票
凱基金 (2883-TW)、寶成 (9904-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、仁寶 (2324-TW)
 

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遠東新31.750.47%
華新23.55-0.63%
中信金39.10.00%
寶成37.752.30%
仁寶37.45-0.53%
凱基金17.250.29%
泰金寶-DR9.694.08%
和碩91.5-0.44%
元大滬深300正216.58-2.07%
中信中國高股息13.11-0.30%

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