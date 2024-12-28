盤中速報 - OGN大漲30.07%，報0.1462美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-28 16:05
OGN(OGN)在過去 24 小時內漲幅超過30.07%，最新價格0.1462美元，總成交量達0.58億美元，總市值0.79億美元，目前市值排名第 159 名。
近 1 日最高價：0.1638美元，近 1 日最低價：0.1112美元，流通供給量：689,620,211。
Origin Protocol是一個允許市場參與者通過對等（P2P）網絡共用商品和服務的網絡。該平臺旨在利用乙太坊（ETH）區塊鍊和星際文件系統（IPFS）創建廣泛的在線市場，以消除中間商的需求。該協議允許創建去中心化的設置，買賣雙方都可以連接，檢查可用的列表，撰寫評論並執行許多其他操作。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.62%
- 近 1 月：+8.90%
- 近 3 月：+46.24%
- 近 6 月：+35.89%
- 今年以來：-6.75%
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