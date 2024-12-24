起拍價1元！阿里拍賣平台多筆恒大集團債權即將拍賣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-24 09:10

‌



據《財聯社》周一（23 日）報導，一份競買公告顯示，宿遷德易拍賣公司定 12 月 25 日 10 時起至 2024 年 12 月 26 日 10 時止（延時時間除外）在淘寶網資產拍賣網路平台展開公開網路競價活動。

‌



競價標的是對恒大地產集團公司的 1.2 億元債權，起拍價 1 元，保證金 6,000 元，增加幅度 2,000 元（以及其整倍數）。

競買公告稱，凡具備完全民事行為能力的自然人、法人和其他組織均可參加競買。

本次競價採用無保留價的增價競價，至少一人報名，且出價不低於起拍價，即可成交。本次競價活動設置延時出價功能，在競價活動結束前，每最後 5 分鐘如果有競買人出價，系統自動延遲至 5 分鐘。

對恒大地產集團上海盛建置業公司的 6,800 萬元債權，和上述 1.2 億元債權一樣，也由宿遷德易拍賣公司負責，起拍價一樣是 1 元，保證金 5,000 元，增加幅度 2,000 元（以及其整倍數）。拍賣時間為 2025 年 1 月 9 日 10 時起至 2025 年 1 月 10 日 10 時止（延時時間除外）。

對恒大地產集團上海盛建置業公司的 4,500 萬元債權，由浙江若曦拍賣公司負責，起拍價 1 元，保證金 4,000 元，增加幅度 1,000 元（以及其整倍數）。拍賣時間為 2025 年 1 月 19 日 10 時起至 2025 年 1 月 20 日 10 時止（延時時間除外）。