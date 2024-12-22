鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.77億美元，Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅達13.8%

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 17:15

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24小時漲幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅13.8%；Aptos(APT)24小時漲幅11.3%；Cyber(CYBER)24小時漲幅11.6%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅41.6%；IDEX(IDEX)24小時跌幅20.2%；DEXE(DEXE)24小時跌幅16.1%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅75%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅62.3%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅57.3%。