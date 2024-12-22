鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.77億美元，Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅達13.8%
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,427.01美元，24小時漲跌幅-2.10%；以太幣(ETH)現報價格3,354.78美元，24小時漲跌幅-3.28%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.78億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達9.56億美元。
24小時漲幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅13.8%；Aptos(APT)24小時漲幅11.3%；Cyber(CYBER)24小時漲幅11.6%。
24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅41.6%；IDEX(IDEX)24小時跌幅20.2%；DEXE(DEXE)24小時跌幅16.1%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅75%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅62.3%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅57.3%。
近一週跌幅：Stratis(STRAX)近一週跌幅36.6%；DEXE(DEXE)近一週跌幅11.8%；IDEX(IDEX)近一週跌幅7.42%。
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