拚體力賺錢時代結束！美團、餓了麼集體發聲：外送員須休息 過度跑單將被強制下線

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 10:00

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中國《快科技》報導，今年 8 月，另一個外送平台餓了麼也推出騎手休息的措施，如果騎手連續跑單時長較長，會觸發建議休息的彈窗提醒，如果連續跑單時長過長，會有小休要求，相關舉措正持續完善中。

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根據中國新就業形態研究中心發佈的《2023 中國藍領群體就業研究報告》顯示，中國外賣員的月均收入達到人民幣 6803 元。這一數字顯著高於藍領群體的平均月收入 6043 元，位居藍領群體收入第三名，僅次於月嫂的 8824 元和貨車司機的 7641 元。

美團近日也在今年第三季財報上披露騎手收入的發展情況。從官方數據來看，今年三季度，中國範圍內高頻騎手的月均收入在人民幣 5720 元至 10865 元之間，其中高線城市騎手月均收入區間為 7629 元至 10865 元，低線城市騎手月均收入區間為 5720 元至 7803 元。

高頻騎手指的是當月接單天數至少 22 天、日均接單時長在 6 小時及以上的騎手。

收入區間差異主要源自跑單類型的差異，例如普通眾包騎手沒有跑單天數要求，而樂跑等參與平台專項活動的騎手，有各類激勵和相應規則，獲取的收入也更為可觀。

從各地平均收入看，高頻騎手的平均收入略高於當地的居民平均收入。從收入成長情況看，相較今年 6 月份，高線城市騎手的平均收入基本持平，低線城市騎手的平均收入則有顯著增長。

今年第三季，三四五線城市高頻樂跑騎手的月均收入為 7803 元，季增 8.42%，高頻普通眾包騎手的月均收入為 5720 元，季增 2.86%。

報導也指出，騎手的高收入來源於長時間工作，或許是一個廣泛存在的誤解。

根據中國新就業形態研究中心最新發佈的調研結果，外賣騎手旺季平均每日送單時長為 6.9 小時，淡季為 5.1 小時。相關研究指出，午晚高峰是騎手跑單的主要時間段，其他時間則可自由支配。

中國國家統計局此前公佈的數據顯示，今年上半年中國民眾平均每周工時是 48.6 小時，以外賣騎手每周工作 6 天，按旺季在線時長計算，每周工時為 46.74 小時，仍低於全國平均工作時長。

上述數據表明，透過午晚送餐高峰承擔配送任務的外賣騎手，工作時間上相比其他藍領群體或企業就業人員都更靈活自由，時長也相對更低。