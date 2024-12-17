中國國務院：要發展壯大長期資本、耐心資本
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 07:31
中國國務院總理李強周一（16 日）主持國務院常務會議，貫徹中共總書記習近平在中央經濟工作會議上的重要講話精神，對落實中央經濟工作會議決策作出安排。
會議強調，要把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和對明年經濟工作的決策部署上來，切實增強抓落實的責任感、緊迫感和主動性。國務院各部門要按照黨中央確定的各項部署，全面對標對表，主動認領任務，制定落實方案，確保各項工作有力有序推進。要靠前抓好落實，能早則早、寧早勿晚，齊心協力、積極作為。
會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項債券投向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住宅。要優化項目審核和管理機制，適度增加地方政府自主權和靈活性。要強化專項債券全流程管理，完善資金監管機制和償還機制。要做好明年專項債券發行使用，儘早形成實物工作量，為推動經濟持續回升提供有力支撐。
會議研究促進政府投資基金高品質發展政策舉措，指出要建立科學高效的管理體系，按照市場化、法治化、專業化原則規範運作政府投資基金，更好服務國家發展大局。要發展壯大長期資本、耐心資本，完善不同類型基金差異化管理機制。要健全權責一致、激勵約束相容的責任機制，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。
會議聽取安全生產治本攻堅三年行動進展情況匯報，指出要壓實安全監管責任，持續深查徹改本行業本系統重大風險隱患，全鏈條堵塞漏洞、監管到位。要強化標準引領保障作用，進一步健全標準體系、提高標準要求、強化標準實施。要做好歲末年初安全防範，強化重點時段、重點場所、薄弱環節隱患排查和安全管控，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。
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