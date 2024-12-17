中國國務院：要發展壯大長期資本、耐心資本

會議強調，要把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和對明年經濟工作的決策部署上來，切實增強抓落實的責任感、緊迫感和主動性。國務院各部門要按照黨中央確定的各項部署，全面對標對表，主動認領任務，制定落實方案，確保各項工作有力有序推進。要靠前抓好落實，能早則早、寧早勿晚，齊心協力、積極作為。