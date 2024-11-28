〈港股盤後〉科網股、醫藥與消費族群領跌 恒指失守19400點

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-28 16:42

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香港股市今 (28) 日開低走低，未能延續昨日創下 5 周來最大漲幅的氣勢，截至收盤，恒生指數(HSI) 跌 1.2%，報 19366.96 點，恒生科技指數亦跌 1.52% 至 4307.75 點，國企指數與紅籌指數也分別下跌 1.46% 與 1.81%

盤面上，科網股集體收黑，網易、百度、美團跌超 2%，阿里巴巴、小米跌超 1% ，醫藥股跌幅居前，宜明昂科跌超 14% 為主要領跌個股。此外，體育用品、啤酒、家電、黃金等族群也向下走跌跌幅，而遭到香港證監會指控股權高度集中的新股九源基因跟應星控股，分別重挫逾 38% 以及近 57%。

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另一方面，比特幣持續高檔徘徊，加密貨幣 ETF 逆勢走漲，航空類股也普遍走漲，美蘭空港漲 4%，因市場法人看好未來航空業長期投資邏輯不變，香港本地銀行股渣打也逆勢漲超 2%。

海通國際認為，恒指再跌空間有限，將在 19000 附近止跌回升繼續盤整，為 12 月上旬中央經濟工作會議前的反彈蓄勢，港股 12 月還會有第三波行情。

配置方向上，海通國際認為，中國在 AI 發展上要追趕美國的中流砥柱就是互聯網大廠，若接下來有更多具體政策落地，期待南下資金進一步買入互聯網領域帶領港股突破。

平安證券也建議關注具有優勢的結構性板塊，互聯網龍頭格局優化後，EPS 表現有望獲得改善，在後續港股流動性恢復後，有望具備一定韌性，投資人可重點關注。