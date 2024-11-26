俄軍反攻初見成效？路透：烏克蘭在俄境佔領區丟了40%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-26 08:00

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據《路透》周日（24 日）報導，烏克蘭軍事消息人士透露，隨著俄羅斯軍隊發起反攻，烏克蘭在俄羅斯邊境州庫斯克佔領的土地已經丟失 40% 以上。

今年 8 月初，烏克蘭對庫斯克州發起大規模攻擊，一度令俄羅斯措手不及，這是第二次世界大戰結束以來俄羅斯在境內遇到的最大規模襲擊。

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本月早些時候，俄羅斯集結了數萬軍隊，試圖奪回庫斯克被烏克蘭佔領的土地。

據《路透》報導，烏克蘭軍方消息人士表示，俄羅斯已經在庫斯克部署了 5.9 萬人的兵力，烏克蘭在庫斯克控制的土地從最高時期的 1,376 平方公里縮減至約 800 平方公里。

烏克蘭進攻庫斯克的目標，是迫使俄羅斯撤回烏東前線的部隊，並在未來的談判中獲得更多籌碼。

然而，俄軍仍在烏克蘭東部頓涅茨克持續推進。

烏克蘭總統澤倫斯基說：「對（俄羅斯總統）普丁來說，最重要的是把我軍趕出庫斯克。我確信他想在 1 月 20 日之前把我軍趕出去。對他來說，證明自己掌控局勢非常重要。」

美國準總統川普將於明年 1 月 20 日展開第二任期，他在競選時放話要迅速結束烏克蘭戰爭。此前有媒體報導稱，川普團隊內部提出了一個初步和平方案，將要求俄烏雙方凍結前線衝突。

俄羅斯目前控制烏克蘭近 20% 的土地，除了 2014 年就併吞的克里米亞半島，還包括 80% 的頓巴斯地區（頓涅茨克和盧甘斯克）、超過 70% 的扎波羅熱和赫爾松地區，以及哈爾科夫不到 3% 的土地和尼古拉耶夫的一小塊區域。

消息人士還說，俄羅斯目前在烏克蘭有大約 57.5 萬軍隊，並計劃將兵力增加到 69 萬左右。對烏克蘭而言，庫拉霍夫的形勢最危險，俄軍在那裡每天以 200～300 公尺的速度推進，並已在一些地區突破防線。