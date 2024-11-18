加速交通發展！深圳支持將惠州平潭機場打造成第二機場 專家：一舉兩得

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-18 15:59

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中國一線城市深圳正打算將惠州平潭機場打造為深圳第二機場，該城市上月底發布《深圳市綜合立體交通網規劃方案 (2024—2035 年)》支持將該機場打造成千萬級區域性樞紐，發揮深圳第二機場作用，與深圳寶安機場形成協同發展格局。

惠州與深圳距離較近，兩城的市中心距離約 90 公里左右，惠州平潭機場與深圳寶安機場則相距約 120 公里。惠州機場去年順利完成飛行區擴建，全年完成旅客輸送量 261.79 萬人次，年增率 152.94%。

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航空分析師林智傑指出，把現有的惠州平潭機場打造為深圳第二機場，是一個非常好的嘗試。一是可以更好地服務深圳東北區域的居民，再來也能夠充分發揮惠州平潭機場改擴建之後的容量，一舉兩得。

民航專家廣外南國商學院教授郭佳也指出，寶安機場的位置在深圳西部，惠州平潭機場距離深圳東部區域更近，對這些區域居民的出行有一定吸引力，可不斷開拓相關航線，分擔深圳的國內客流量，而深圳也可將空域資源，更多用在開拓國際客運和貨運航線方面。

此外，上述方案發布的「共用粵港澳大灣區世界級機場群」，也呼應了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所提出的加快大灣區基礎設施互聯互通，建設世界級機場群的想法。

到 2035 年，深圳的航空出行便捷性進一步提升，實現全市 60 分鐘可達寶安機場，便捷高效地利用香港、廣州、惠州機場。

林智傑認為，深圳將惠州機場納入自己的第二機場規畫，實際上讓機場從傳統的行政管轄概念，回歸到區域服務的本質。

郭佳則分析指出，一個城市航空業的發展，只需要解決人員的出行便利和貨運需求，不一定必須在自己的地界建設機場。他認為，粵港澳大灣區航空基礎設施充分互聯互通、共用就是一個非常值得借鑒的案例。