兆豐保險與山林復育協會簽MOU 共推高雄淺山復育計畫

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-14 18:28

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兆豐保險致力於推廣山林復育，再度與臺灣山林復育協會合作，共同推動高雄淺山天然植群復育計畫，昨（13）日由兆豐保險董事長梁正德、臺灣山林復育協會理事長張儀婷代表舉行簽約儀式，宣示將進一步推廣復育計畫。

兆豐保險董事長梁正德表示，兆豐保險對於永續發展不遺餘力，針對 SDGs 目標 15 - 保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化，透過與專業的台灣山林復育協會合作，以一步一腳印的態度推動山林復育，期望發揮自身力量，讓美好環境與資源能永續共存。

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臺灣山林復育協會成立於 105 年，以推動天然山林復育、找回生物多樣性為目標，以台中大肚山為起點逐步推動山林復育計畫，結合企業資源，宣導「種對的樹」對永續生態的重要性，

兆豐保險自 110 年起攜手臺灣山林復育協會，從台中大都會公園出發開啟山林復育行動，號召員工及其眷屬共同擔任復育志工參與植樹活動，累計目前已種植超過 400 棵在地原生種植物；此外，為有效預防森林大火破壞生態，今年更在台中龍目井步道建構防火林帶，終結區域火燒山現象，以期恢復天然植群與生物多樣性。

兆豐保險表示，本次的高雄淺山天然植群復育計畫採三階段執行，初期任務將培育潛在森林原生樹苗，以建立苗木的生產作業；中期選定高雄深水苗圃及高雄都會公園苗圃作為復育基地，以此建立在地樹苗多樣性；長期則以推動高雄森林復育及都市生態綠化為目標，擴大復育量能。