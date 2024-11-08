鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.06元，預估目標價為265元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.24元下修至12.06元，其中最高估值13.82元，最低估值11.39元，預估目標價為265元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.82(13.82)
|17.37
|22.82
|最低值
|11.39(11.63)
|12.1
|14.13
|平均值
|12.23(12.4)
|15.06
|17.86
|中位數
|12.06(12.24)
|15.08
|17.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40,279,730
|49,721,020
|60,525,620
|最低值
|38,647,480
|41,424,000
|46,338,230
|平均值
|39,324,680
|44,791,240
|50,994,380
|中位數
|39,055,940
|43,892,330
|49,753,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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