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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至12.06元，預估目標價為265元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.24元下修至12.06元，其中最高估值13.82元，最低估值11.39元，預估目標價為265元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.82(13.82)17.3722.82
最低值11.39(11.63)12.114.13
平均值12.23(12.4)15.0617.86
中位數12.06(12.24)15.0817.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值40,279,73049,721,02060,525,620
最低值38,647,48041,424,00046,338,230
平均值39,324,68044,791,24050,994,380
中位數39,055,94043,892,33049,753,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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